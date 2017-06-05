Южная Корея спасла в море четырех граждан КНДР

ТОКИО, 5 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея спасла четырех граждан КНДР, потерпевших бедствие в южнокорейских водах Японского моря на двух баркасах, передало в воскресенье агентство Рёнхап.

По его данным, о спасении объявило в понедельник министерство по делам национального объединения Республики Корея.

"Второго июня судно наших военно-морских сил спасло одного человека с одного баркаса, а 3 июня — троих человек с еще одного баркаса", — приводит агентство слова представителя министерства.

Он также сообщил, что правительство Южной Кореи проводит общее расследование в отношении спасенных и дальнейшие меры будут приняты в соответствии с их пожеланиями.

Это уже не первый случай спасения северокорейских граждан на море в Южной Корее. Когда они желают вернуться в КНДР, южнокорейское правительство, как правило, дает им возможность это делать.

В последний раз, как сообщалось ранее, Южная Корея вернула шестерых моряков КНДР 31 мая этого года.