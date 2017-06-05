СМИ рассказали о первой опознанной жертве лондонского теракта

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гражданка Канады Крисси Арчибальд стала первой опознанной жертвой теракта в Лондоне, в результате которого погибли семь человек, пишет издание Telegraph.

"Мы скорбим в связи с потерей нашей красивой, любящей дочери и сестры", — приводит издание заявление членов ее семьи. Крисси Арчибальд из города Каслгар в Канаде какое-то время работала в приюте для бездомных, после чего она решила переехать в Европу вместе со своим женихом.

Издание отмечает, что еще одна жертва — из Франции. Однако власти пока официально не называли имена всех семи жертв.

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.