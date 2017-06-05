СМИ рассказали о пострадавших иностранцах во время теракта в Лондоне

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Три австралийца и гражданин Новой Зеландии пострадали в результате теракта в Лондоне в минувшую субботу, передают СМИ.

Ранее сообщалось о двух пострадавших австралийцах. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила телеканалу ABC News , что гражданка Австралии получила удар ножом в горло и в данный момент находится в больнице, еще один мужчина вскоре вернется в Австралию.

"Мы все еще пытаемся прояснить ситуацию с третьим австралийцем", — приводит агентство Рейтер ее слова.

Кроме того, издание New Zealand Herald сообщило, что среди пострадавших также есть гражданин Новой Зеландии. Он получил удар ножом в лицо и в данный момент находится в коме.

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.