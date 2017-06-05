Путин призвал США прекратить обвинять Россию во вмешательствах в выборы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США в поисках социально-политической справедливости следует изменить избирательное законодательство в пользу прямого тайного голосования, когда легко контролируется подсчет голосов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. И такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Правда? Поэтому, если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать. Вот и все", — сказал Путин в интервью телеканалу NBC

"И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл", — сказал он.

В настоящее время в конгрессе ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".