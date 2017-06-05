Путин прокомментировал нападки на Кисляка в США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что текущая работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на президента Дональда Трампа.

"Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC

Он также отрицательно ответил на вопрос, говорил ли он с послом РФ в США о его встречах с членами команды президента США Дональда Трампа.

"Нет, потому что если бы было что-то значимое, он бы доложил министру, министр доложил бы мне. Никаких докладов даже не было… Ничего просто, не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то", — отметил он.

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Российского посла на протяжении длительного времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.