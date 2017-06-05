Кисляк не проводил "заседаний" с официальными лицами в США, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Посол России Сергей Кисляк выполняет в США свою работу, никаких "заседаний" с американскими официальными лицами у него не было, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Отвечая на вопрос, означает ли это, что встреч между Кисляком и кем-нибудь из штаба Трампа не было, Путин сказал: "Понятия не имею".
"Говорю вам совершенно откровенно. Я не знаю, текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то", — добавил он.
"Начальник – министр иностранных дел. Вы думаете, что у меня есть время каждый день общаться с нашими послами во всем мире, что ли? Чушь какая-то", — отметил Путин.