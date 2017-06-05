Кисляк не проводил "заседаний" с официальными лицами в США, заявил Путин

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Посол России Сергей Кисляк выполняет в США свою работу, никаких "заседаний" с американскими официальными лицами у него не было, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"Понимаете, заседаний никаких не было. Я когда это увидел, просто рот открыл", — сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что встреч между Кисляком и кем-нибудь из штаба Трампа не было, Путин сказал: "Понятия не имею".

"Говорю вам совершенно откровенно. Я не знаю, текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то", — добавил он.

По его словам, если бы в работе посла произошло что-то из ряда вон, то Кисляк сам доложил бы об этом главе МИД, а тот, в свою очередь, непосредственно ему, но никаких докладов не было.

"Начальник – министр иностранных дел. Вы думаете, что у меня есть время каждый день общаться с нашими послами во всем мире, что ли? Чушь какая-то", — отметил Путин.