Путин: Россия готова слушать партнеров, если они хотят наладить контакт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия готова прислушиваться к партнерам и их оценкам, если они не являются инструментом политической борьбы и их цель — налаживание контактов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы прислушиваться к нашим партнерам, мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы. Хочу, чтобы все об этом знали. Вот в этом и есть наш месседж", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу NBC.