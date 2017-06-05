В Германии сохраняется высокий уровень террористической угрозы

БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Уровень террористической угрозы в Германии после теракта в Лондоне не изменился и остается высоким, заявил министр внутренних дел страны Томас де Мезьер.

"Уровень террористической угрозы в Германии неизменно высокий. После подобного теракта он не станет ни выше, ни ниже", — заявил министр, его слова приводятся в сообщении МВД в Twitter.

Мезьер добавил, что "нам придётся долгое время жить с террором, но привыкать к нему мы не будем".

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.