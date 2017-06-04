Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цвета британского флага

БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Бранденбургские ворота в центре столицы Германии подсветили в воскресенье вечером в цвета британского флага после теракта в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.

Подобным образом власти и жители Берлина хотят продемонстрировать свою солидарность с французами.

Вечером минувшей субботы автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией.

В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.