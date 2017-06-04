Глава МВД Германии: в лондонском теракте пострадали двое граждан ФРГ

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что в результате лондонского теракта пострадали в том числе два гражданина ФРГ, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее СМИ сообщили о нескольких раненных в теракте немцах, однако число пострадавших не уточнялось.

Кроме того, де Мезьер подтвердил, что один из получивших ранения находится в тяжелом состоянии.

"Уже долгое время мы вынуждены жить с терроризмом. Но привыкать к нему мы не собираемся", — приводит газета цитату из его выступления в Дрездене.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.