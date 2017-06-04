Полиция Баварии не ответила на запрос об убитом беженцем мальчике из России

БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Земельная полиции Баварии ещё не ответила на запрос генконсульства РФ в Мюнхене по делу об инциденте в лагере для беженцев в Регенсбурге, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин.

В субботу полиция Баварии подтвердила, что афганский гражданин убил пятилетнего ребенка в лагере для беженцев, его мать-россиянка получила ранения, второй ребенок не пострадал. Ранее Микерин сообщил, что посольство проверяет информацию о российском гражданстве у пострадавших.

"Генконсульство РФ в Мюнхене направило официальный запрос в адрес главы земельной полиции Баварии господина Шмидбауэра. Ответ на него до сих пор не поступил. В этой связи до официальной реакции баварской прокуратуры и полиции ссылаться на некие устные заявления было бы в корне непрофессионально", — заявил Микерин.

Он подчеркнул, что "передача личных данных третьей стороне, в данном случае российскому консульству, возможна только с согласия потерпевшей", о чем дипмиссию должны уведомить в установленном порядке.

"Как бы то ни было, российские загранучреждения по-прежнему готовы оказать пострадавшей женщине всю возможную помощь, в том числе по установлению контактов с ее родственниками, если таковые являются российскими гражданами или проживают в России", — сообщил Микерин.