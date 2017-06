Британская полиция усилит меры безопасности на массовых мероприятиях

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Меры безопасности на предстоящих массовых мероприятиях в Британии будут усилены, сообщил глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

"Меры безопасности на массовых мероприятиях в будущем будут усилены", — сказал Роули журналистам в воскресенье.

В воскресенье вечером в Манчестере пройдет благотворительный концерт One Love Manchester в пользу пострадавших при взрыве в этом городе 22 мая. Планируется, что в концерте примут участие Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, группы Coldplay и Take That. Концерт призван продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся теракт в комплексе "Манчестер Арена", жертвами которого стали 22 человека, в том числе 12 детей.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона, задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.