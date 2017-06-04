Среди пострадавших в лондонском теракте есть граждане ФРГ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Среди пострадавших в лондонском теракте, унесшем жизни семи человек, есть граждане Германии, пишет таблоид Bild со ссылкой на МИД ФРГ.
EIL! Auch Deutsche unter Verletzten bei Anschlag in London. #LondonBridge #boroughmarket https://t.co/MSpR4vcNEU— BILD News (@BILD_News) 4 июня 2017 г.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.