Среди жертв теракта в Лондоне есть гражданин Канады

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Среди жертв теракта в Лондоне есть один гражданин Канады, говорится в заявлении премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших в теракте есть граждане Германии и Франции.

"Канада решительно осуждает бессмысленную атаку, произошедшую прошлой ночью в Лондоне, Соединенном Королевстве, в результате которой погибли и были ранены многие невинные люди. Я убит горем, поскольку среди погибших есть один канадец", — говорится в заявлении премьера.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.