Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня — погасит свои огни в ночь на понедельник в память о жертвах субботнего теракта в британской столице, заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит свои огни сегодня ночью с 00.45 (01.45 мск — ред.)," — написала Идальго в Twitter.

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В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.