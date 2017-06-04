Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Одна из главных парижских достопримечательностей — Эйфелева башня — погасит свои огни в ночь на понедельник в память о жертвах субботнего теракта в британской столице, заявила мэр французской столицы Анн Идальго.
"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит свои огни сегодня ночью с 00.45 (01.45 мск — ред.)," — написала Идальго в Twitter.
En hommage aux victimes de l'attaque terroriste de #Londres, @LaTourEiffel s'éteindra ce soir dès 00h45. #LondonBridge #BoroughMarket pic.twitter.com/OvNcLGzfln— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 июня 2017 г.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые – в тяжелом состоянии.