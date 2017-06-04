В ПАСЕ осудили теракт в Лондоне
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Могенс Йенсен (Дания) выступил с осуждением теракта в Лондоне.
"Я решительно осуждаю теракт, обрушившийся вчера вечером на британскую столицу и унесший жизни семи человек, сорок восемь ранено," — говорится в заявлении Йенсена.
"Мои мысли — с жертвами и ранеными, с их семьями и близкими",- добавил он.
"Те, кто совершил это нападение, показал полное отрицание достоинства и человеческой жизни", — сказал он, подчеркнув, что "терроризм стремится дестабилизировать общество, посеять напряженность, страх и панику".
Йенсен уверен, что в такое время "мы должны единым фронтом противостоять ненависти".
Заявление сделано от лица главы одного из комитетов, а не главы ПАСЕ Педро Аграмунта. В ходе весенней сессии ПАСЕ уставной орган Ассамблеи запретил ему после визита в Сирию делать заявления от лица парламентской ассамблеи.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате произошедшего погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии. Теракт 3 июня стал третьим в Британии за 2,5 месяца.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.