В ПАСЕ осудили теракт в Лондоне

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ Могенс Йенсен (Дания) выступил с осуждением теракта в Лондоне.

"Я решительно осуждаю теракт, обрушившийся вчера вечером на британскую столицу и унесший жизни семи человек, сорок восемь ранено," — говорится в заявлении Йенсена.

"Мои мысли — с жертвами и ранеными, с их семьями и близкими",- добавил он.

"Те, кто совершил это нападение, показал полное отрицание достоинства и человеческой жизни", — сказал он, подчеркнув, что "терроризм стремится дестабилизировать общество, посеять напряженность, страх и панику".

Йенсен уверен, что в такое время "мы должны единым фронтом противостоять ненависти".

Заявление сделано от лица главы одного из комитетов, а не главы ПАСЕ Педро Аграмунта. В ходе весенней сессии ПАСЕ уставной орган Ассамблеи запретил ему после визита в Сирию делать заявления от лица парламентской ассамблеи.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате произошедшего погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии. Теракт 3 июня стал третьим в Британии за 2,5 месяца.