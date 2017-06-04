Террор продолжится, пока ведущие страны не объединят усилия, заявил Кадыров

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Террор превратился в оружие массового поражения, так будет продолжаться, пока все ведущие страны не объединят усилия в борьбе с ним, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Террор превратился в оружие массового поражения и в орудие нагнетания массового психоза. И так будет продолжаться, пока все ведущие страны не на словах, а на деле не объединят усилия, не поймут, что для террора не существуют границы, террор может постучаться в ворота любого города," — сообщил Кадыров в своем Instagram.
Я с большой тревогой и озабоченностью наблюдаю за трагическими событиями, происходящими в целом ряде европейских стран. Волна терактов и массовых убийств ни в чём неповинных граждан, включая женщин и детей, захлестнула Европу. Корни этого зла уходят в прошлое. Если несколько десятилетий назад за кровавыми событиями стояли различные революционные молодежные движения, то сегодня за каждым взрывом и наездом на беззащитных граждан явно рисуются уши каких-либо спецслужб. Террор превратился в оружие массового поражения и в орудие нагнетания массового психоза. И так будет продолжаться пока все ведущие страны не на словах, а на деле не объединят усилия, не поймут, что для террора не существуют границы, террор может постучаться в ворота любого города. Самое страшное заключается в том, что мир постепенно начинает привыкать жить в условиях постоянной угрозы совершения всё новых и новых терактов. Порой в выпусках новостей информация о десятках и сотнях жертв ставится после подробностей о регистрации брака министра одной из стран Европы на своём давнем друге. Сотни тысяч граждан России — уроженцев Чечни оказались за последние два десятилетия в Европе. Их заманили обещаниями мира, стабильности и безопасности. Мы видим, что их жизни также существует реальная угроза. Идеи Брейвика находят всё новых последователей. Но правители Европы, творя зло в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане, обязаны были знать, что зло всегда возвращается к истокам, породившим его. Мы настоятельно просим европейские страны обеспечить полную безопасность проживающих в Европе наших согражданам. Если это не в их силах, то открыто заявить об этом. У нас лишних людей нет! Последний рубеж, за которым может начаться путь к всеобщей мировой катастрофе, ещё не пересечён, ещё есть время одуматься, собрать силы в единый кулак и нанести удар по врагам человечества — международным террористическим организациям и их вдохновителям! Мы в этом готовы оказать существенную помощь и поддержку, поделиться опытом борьбы с терроризмом, аналогов которому нет в мире! #Кадыров #Россия #Чечня #Европа #Террор
"Мы настоятельно просим европейские страны обеспечить полную безопасность проживающих в Европе наших сограждан. Если это не в их силах, то открыто заявить об этом. У нас лишних людей нет!" — сообщил глава Чечни.
По мнению Кадырова, у западных стран есть время собрать силы воедино и нанести удар по врагам человечества — международным террористическим организациям и их вдохновителям.
Ранее глава Чечни заявил, что готов проконсультировать Европу по вопросам борьбы с терроризмом, и призвал западные страны обеспечить безопасность своих граждан и иностранных туристов.