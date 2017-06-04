Террор продолжится, пока ведущие страны не объединят усилия, заявил Кадыров

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Террор превратился в оружие массового поражения, так будет продолжаться, пока все ведущие страны не объединят усилия в борьбе с ним, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Террор превратился в оружие массового поражения и в орудие нагнетания массового психоза. И так будет продолжаться, пока все ведущие страны не на словах, а на деле не объединят усилия, не поймут, что для террора не существуют границы, террор может постучаться в ворота любого города," — сообщил Кадыров в своем Instagram.

Глава Чечни заявил, что наблюдает за трагическими событиями, происходящими в ряде европейских стран, с большой тревогой. Он добавил, что сотни тысяч граждан России — уроженцев Чечни оказались в Европе за последние два десятилетия, так как их "заманили обещаниями мира, стабильности и безопасности". Однако, как он отметил, существует реальная угроза их жизни.

"Мы настоятельно просим европейские страны обеспечить полную безопасность проживающих в Европе наших сограждан. Если это не в их силах, то открыто заявить об этом. У нас лишних людей нет!" — сообщил глава Чечни.

По мнению Кадырова, у западных стран есть время собрать силы воедино и нанести удар по врагам человечества — международным террористическим организациям и их вдохновителям.

Ранее глава Чечни заявил, что готов проконсультировать Европу по вопросам борьбы с терроризмом, и призвал западные страны обеспечить безопасность своих граждан и иностранных туристов.