Uber в несколько раз завысил цены в ночь лондонских терактов, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сервис онлайн-заказа такси Uber в Лондоне завышал цены на перевозки пассажиров в ночь на воскресенье, когда в британской столице произошли теракты, унесшие жизни семи человек, пишет газета Sun.

Как следует из многочисленных сообщений пользователей соцсетей, цены на услуги компании подскочили после атак. Многие пользователи были возмущены такой политикой сервиса.

Almost 2 hours after the reports. — er………. (@Jervetheswerve) 4 июня 2017 г.

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"Вместо того чтобы снизить цены, Uber увеличил их в два раза в центре Лондона прошлой ночью", — приводит газета слова одного из пользователей в Twitter. Еще один житель британской столицы, воспользовавшийся услугами компании, рассказал, что за поездку, которая раньше обходилась ему в 7 фунтов стерлингов, в минувшую ночь ему выставили счет в 40 фунтов.

В компании заявили, что динамическая тарификация была остановлена сразу же после того, как стало известно об инциденте. Однако, как сообщил один из клиентов компании, он получил уведомление о прекращении роста тарифов лишь спустя два часа после начала атак.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.