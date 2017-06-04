UKIP не приостанавила предвыборную кампанию из-за терактов в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская Партия независимости (UKIP) отказалась приостанавливать предвыборную кампанию из-за двух атак в Лондоне, заявил лидер партии Пол Наттолл.

Ранее сообщалось, что кампанию приостанавливает правящая Консервативная партия Великобритании, Шотландская национальная партия и оппозиционная Лейбористская партия.

"Я отказываюсь приостанавливать предвыборную кампанию, потому что это именно то, что экстремисты хотят, чтобы мы сделали", — говорится в заявлении Наттолла, опубликованном на его странице в Twitter.

I am refusing to suspend the UKIP campaign because disrupting our democracy is what the extremists want pic.twitter.com/raISbO9LC5 — Paul Nuttall (@paulnuttallukip) 4 июня 2017 г.

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Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек. По данным службы скорой помощи Лондона, 48 человек доставлены в больницы. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства.