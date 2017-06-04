Премьер Польши призвала Европу смело противостоять терроризму

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло призвала Европу смело противостоять терроризму.

"Очередное зверское нападение, очередные жертвы. Соболезнуем и сочувствуем", — написала Шидло в своем аккаунте в Twitter в связи с нападениями в Лондоне.

"Европа должна смело противостоять террористам", — добавила она.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Польский МИД сообщает, что консул выясняется, пострадали ли граждане страны в теракте в Лондоне.

"Министерство иностранных дел с озабоченностью приняло сообщения о событиях, которые имели место в Лондоне. Мы передаем самые глубокие соболезнования обществу и властям Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в заявлении ведомства.