Премьер Польши призвала Европу смело противостоять терроризму

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло призвала Европу смело противостоять терроризму.
"Европа должна смело противостоять террористам", — добавила она.
Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
Польский МИД сообщает, что консул выясняется, пострадали ли граждане страны в теракте в Лондоне.
"Министерство иностранных дел с озабоченностью приняло сообщения о событиях, которые имели место в Лондоне. Мы передаем самые глубокие соболезнования обществу и властям Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в заявлении ведомства.