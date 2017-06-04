Шотландская нацпартия приостановила предвыборную кампанию после терактов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Шотландская национальная партия заявила, что приостанавливает предвыборную кампанию после терактов, произошедших в субботу в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что кампанию приостанавливает правящая Консервативная партия Великобритании.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, 48 ранены. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства.