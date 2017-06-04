В двух терактах в Лондоне погибли шесть человек

Полицейские с собаками на месте ЧП на Лондонском мосту

Полицейские с собаками на месте ЧП на Лондонском мосту

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жертвами серии нападений в британской столице стали шесть человек, десятки пострадали, сообщили в полиции Лондона.

заявлении , распространенном полицией, говорится: в 22:08 (00:28 мск) появились первые сообщения о том, что автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту. В районе рынка Боро подозреваемые вышли из машины и стали нападать на прохожих с ножом.

"Правоохранители настигли трех мужчин-подозреваемых, которые были застрелены. Это случилось через восемь минут после первого звонка в полицию", — заявил представитель полиции Марк Роули.

© REUTERS / Neil Hall На месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017 © REUTERS / Neil Hall На месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

Среди раненых оказался офицер транспортной полиции, прибывший на место по вызову. По словам Роули, полицейский получил серьезные травмы, но его жизни ничто не угрожает.

Полиция подтвердила гибель шестерых человек и наличие как минимум двадцати пострадавших. По информации Национальной службы здравоохранения, в больницах оказались по меньшей мере 48 человек.