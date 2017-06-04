НАТО и Евросоюз выразили солидарность с Лондоном после терактов

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО и Евросоюз выразили солидарность с Лондоном после терактов в британской столице, говорится в сообщениях генсека альянса Йенса Столтенберга и председателя ЕК Жан-Клода Юнкера.

"Сегодня я мысленно со всеми, кого затронули жестокие нападения на Лондонском мосту. Мы вместе с жителями Лондона", — написал в Twitter Столтенберг.

My thoughts tonight are with all those affected by brutal #LondonBridge attacks. We stand together with the people of London — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 4 июня 2017 г.

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В свою очередь, Юнкер сообщил, что "думает и молится о жертвах и их семьях". "Пожалуйста, оставайтесь в безопасности", — написал глава ЕК в Twitter.

Following latest #London incidents with horror. Thoughts and prayers are with the victims and their families. Please stay safe. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 3 июня 2017 г.

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Еврокомиссар по союзу безопасности Джулиан Кинг также отреагировал на теракты в Twitter. "Мысленно со всеми затронутыми, жертвами, семьями, чрезвычайными службами и полицией, солидарны", — написал он.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек, почти 50 госпитализированы.

Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.