СМИ: недалеко от Парижа обнаружили полтонны конопли и оружейный склад

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Французские правоохранительные органы в субботу обнаружили полтонны конопли и склад с оружием недалеко от Парижа, сообщает газета Parisien.

По информации источников издания, в ходе рейда в двух городах, располагающихся примерно в 10 километрах от Парижа, французской полиции удалось изъять 550 килограммов конопли, 200 тысяч евро, три автомата Калашникова, помповое ружье, два ручных пулемета времен Второй мировой войны, два пистолета, револьвер и несколько устройств для создания радиопомех. Семь человек были задержаны.

"Помимо изъятия наркотиков, обнаружение всего этого оружия представляется феноменальным. Операция показывает, насколько хорошо наркоторговцы могут вооружиться, чтобы защитить свои средства", — цитирует издание источник в правоохранительных органах.