Лондонская полиция заявила, что теракты совершила одна группа людей

РИА НОВОСТИ. ТЕРАКТЫ В ЛОНДОНЕ СОВЕРШИЛА ОДНА ГРУППА ЛЮДЕЙ: ОНИ СБИЛИ ПРОХОЖИХ НА МОСТУ, СЪЕХАЛИ НА БОРО, ВЫШЛИ ИЗ МАШИНЫ И С НОЖАМИ АТАКОВАЛИ ПРОХОЖИХ — ПОЛИЦИЯ

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