Посольство Китая призвало граждан к бдительности после терактов в Лондоне

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Посольство Китая в Великобритании призвало своих граждан проявлять бдительность в связи с терактами в Лондоне, говорится в сообщении дипмиисии.

"Посольство КНР в Великобритании призывает всех граждан Китая, находящихся в Великобритании, внимательно следить за ситуацией с безопасностью и проявлять бдительность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского посольства.

Сообщается, что посольство пока не получало информации о пострадавших при терактах гражданах Китая.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.

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