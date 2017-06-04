СМИ: лондонская полиция ищет одного из подозреваемых в ночных терактах

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

Полиция на месте происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ЛОНДОНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ОДИН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ВСЕ ЕЩЕ НА СВОБОДЕ ПОСЛЕ НОЧНЫХ ТЕРАКТОВ, ВЕДУТСЯ ПОИСКИ — SUN

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