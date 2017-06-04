Австралия готова оказать поддержку Великобритании после терактов в Лондоне

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Австралия готова оказать поддержку Великобритании после террористических атак в Лондоне, заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"Мы готовы поддержать британское правительство, которое будет отвечать на эти атаки, наши мысли с ранеными и их семьями", — говорится в заявлении МИД Австралии. В заявлении сказано, что власти страны пока не располагают данными о том, есть ли в числе погибших или пострадавших граждане Австралии.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл также выразил поддержку народу Британии. "Наши молитвы и решительная поддержка сегодня, как и всегда, с народом Британии, который столкнулся с шокирующими террористическими атаками в Лондоне", — написал австралийский премьер в Twitter

Австралия по форме правления является парламентской монархией. Несмотря на то, что страна получила независимость от Великобритании в 1986 году, королева Великобритании Елизавета II до сих пор остается королевой Австралии.

Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. В связи с прошлым терактом, произошедшим 22 мая в Манчестере, премьер-министр Тереза Мэй на несколько дней объявила высший уровень террористической угрозы, что позволило подключить к обеспечению безопасности ключевых объектов страны армию. Неделю назад уровень угрозы вновь был понижен.

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