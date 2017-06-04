СМИ: манчестерский террорист связан с причастными к другим атакам боевиками

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди, предположительно, находился под контролем радикальной группировки, которая стоит за террористическими актами в Париже и Брюсселе, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в службе безопасности Ливии.

"Манчестерский террорист, предположительно, находился под удаленным контролем террористической группировки, связанной с ИГ*, которая стоит за терактами в Париже и Брюсселе, сообщили источники в ливийской службе безопасности", — пишет издание.

По информации газеты, за несколько минут до совершения теракта Абеди сделал в общей сложности пять телефонных звонков. Из них три — родителям и брату, и еще два — на номера в Ливии, не принадлежащие членам его семьи.

"Мы подозреваем, что эти люди также были частью сценария и либо знали о нем заранее, либо активно подталкивали Абеди к совершению атаки ", — цитирует издание ливийские источники. Собеседники газеты добавили, что исламская школа, которую посещали Абеди и его брат, является основным "источником набора" террористов для ИГ* и "Аль-Каиды"*. "Они внушают подросткам определенные идеи в этой школе, а потом вербовщики делают свой выбор", — добавили источники.

Как сообщается, ливийские власти выясняют, действительно ли Абеди находился под "удаленным контролем" "виртуальных злоумышленников" из Ливии, которые побудили и подготовили его к совершению теракта.

Ранее СМИ со ссылкой на главу комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США Майкла Маккола сообщали, что при теракте в Манчестере была использована та же взрывчатка, что и в ходе атак 2015 года в Париже и 2016 года в Брюсселе. Маколл заявил, что Абеди действовал не один, и речь идет о "сети — ячейки террористов, находящейся под воздействием ИГ"*.

Вместе с тем, пишет издание Telegraph, британская полиция считает, что Абеди действовал в одиночку.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.