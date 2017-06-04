В Мексике не менее 30 человек погибли в результате бандитских столкновений

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Не менее 30 человек стали жертвами выяснения отношений между преступными группировками в разных штатах Мексики за сутки, сообщили в субботу власти штатов.
По данным министерства общественной безопасности штата Синалоа, еще шесть человек были убиты в результате столкновений у города Гуамучиль. При этом на убитых были надеты бронежилеты и каски военного образца. Скорее всего, перестрелка стала следствием выяснения отношений внутри могущественного картеля "Синалоа".
В штате Нуэво-Леон власти обнаружили автомашину с расчлененными останками четырех человек, включая одну женщину. В том же штате было найдено тело еще одного человека в городе Сьюдад-Гуадалупе. Одновременно в штате Веракрус обнаружены тела шести человек, выброшенные в пластиковых мешках на обочине дороги в гористой местности.
Вспышка насилия зафиксирована в Мексике накануне важных региональных выборов в воскресенье, в ходе которых в штатах Мехико, Коауила и Наярит должны быть определены новые губернаторы.