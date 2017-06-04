Мэр Нью-Йорка заявил о солидарности с жителями Лондона после терактов

Люди покидают место происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

Люди покидают место происшествия на Лондонском мосту. 3 июня 2017

НЬЮ-ЙОРК, 4 июн — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о солидарности с жителями Лондона после терактов в столице Великобритании.

"Нью-Йорк солидарен с жителями Лондона. Мы молимся о жертвах, их семьях и храбрых службах оперативного реагирования", — написал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в своем официальном аккаунте в Twitter.

New York City stands with the people of London. Our prayers are with the victims, their families and the courageous first responders. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 4 июня 2017 г.

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Ранее в полиции Нью-Йорка заявили, что угрозы жителям города нет, однако контртеррористическое управление полиции разместило группу оперативного реагирования в местах большого скопления пешеходов.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Полиция официально назвала инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро терактами.

Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

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