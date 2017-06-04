Лондонская полиция сохраняет присутствие на местах ЧП

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция сохраняет присутствие на местах ЧП в Лондоне, опасность сохраняется, сообщил РИА Новости источник в Скотланд-Ярде.

"Офицеры по-прежнему находятся на местах, оперативные службы продолжают работать… Уровень опасности не понижался", — сказал собеседник агентства.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.

Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>