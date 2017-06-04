Лондонская полиция сохраняет присутствие на местах ЧП

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция сохраняет присутствие на местах ЧП в Лондоне, опасность сохраняется, сообщил РИА Новости источник в Скотланд-Ярде.
В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.
Сегодняшние события в Лондоне стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.
Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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