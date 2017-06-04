Лидер лейбористов назвал происшествия в Лондоне "жестокими и шокирующими"

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал произошедшие в субботу вечером в Лондоне ЧП "жестокими и шокирующими инцидентами".

"Сообщается о жестоких и шокирующих инцидентах в Лондоне. Мои мысли с жертвами и их семьями. Спасибо экстренным службам", — написал Корбин в Twitter.

В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл. Как сообщают СМИ, полиция рассматривает инциденты как возможные теракты.

В четверг, 8 июня в Британии состоятся парламентские выборы.

Если версия теракта подтвердится, то сегодняшние события в Лондоне станут третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.

22 марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

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