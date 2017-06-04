Полиция не нашла связи между ЧП в Воксхолле и атаками на Лондонском мосту

РИА НОВОСТИ. ЧП В ВОКСХОЛЛЕ БЫЛО НАПАДЕНИЕМ С НОЖОМ, ОНО НЕ СВЯЗАНО С АТАКАМИ НА ЛОНДОНСКОМ МОСТУ — ПОЛИЦИЯ

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