Источник: Мэй обсудит обсудит инциденты в Лондоне с силовыми ведомствами

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет утром совещания с представителями силовых ведомств по ситуации в Лондоне, где в ночь на воскресенье произошли три инцидента, которые, по предварительной информации, связаны с терроризмом, сообщил РИА Новости источник в канцелярии британского премьера.

"Премьер вернулась на Даунинг-стрит, где для ее будет проведены брифинги с представителями силовых ведомств… Да, я не исключаю, что по итогам может быть приято решение о приостановке предвыборной кампании из-за того, что произошло. Но сейчас говорить об этом рано", — сказал собеседник агентства.

Ранее управление полиции Лондона подтвердило факт нападения с ножом на посетителей рынка района Боро, также ранее произошли инциденты на мосту "Лондон-бридж" и в районе Воксхолл.

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