United Airlines в июле прекратит полеты в Венесуэлу

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines в июле прекратит ежедневные полеты в охваченную антиправительственными протестами Венесуэлу, передает агентство Рейтер.

По словам представителя авиакомпании Чарльза Гобарта, ежедневные рейсы из американского Хьюстона (штат Техас) в венесуэльскую столицу Каракас не пользуются большим спросом среди туристов. Основную часть пассажиров составляют сотрудники нефтяных компаний Техаса, а также венесуэльцы, проживающие в Соединенных Штатах. Поэтому зачастую для авиакомпании рейсы Хьюстон — Каракас оказываются убыточными.

В компании также озабочены неспокойной обстановкой в Венесуэле, где с начала апреля проходят массовые антиправительственные протесты, в результате которых погибли не менее 65 человек.

По информации агентства, United Airlines не первая среди мировых авиаперевозчиков, кто отменил рейсы в Венесуэлу. Ранее полеты в эту латиноамериканскую страну прекратили такие компании, как Lufthansa и Air Canada. Свое решение перевозчики объясняли как убыточностью полетов, так и неспокойной обстановкой в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним официальным данным, составляет не менее 65 человек.