В аэропорту Техаса самолет съехал со взлетной полосы

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самолет компании American Airlines при вылете из международного аэропорта Сан-Антонио в американском штате Техас съехал со взлетной полосы и застрял в грязи, сообщает издание USA Today.

Как уточнила представительница авиакомпании, воздушное судно по непонятным причинам прервало взлет и на низкой скорости выехало со взлетно-посадочной полосы. По ее словам, на борту находились 38 пассажиров и шесть членов экипажа. Всех их отвезли обратно в терминал.

Представитель федерального авиационного управления США сообщил, что данных о пострадавших при инциденте не поступало. Коммерческие рейсы в аэропорту приостановлены, пока самолет не отбуксируют.