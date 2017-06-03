Госдеп призвал Баку освободить задержанных журналиста и члена оппозиции

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти Азербайджана освободить задержанных ранее журналиста Афгана Мухтарлы и заместителя главы оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезал Байрамлы.

"Мы призываем правительство Азербайджана освободить всех лиц, лишенных свободы за осуществление основных свобод в соответствии с международными обязательствами и обязательствами ОБСЕ. Мы внимательно следим за грузинским расследованием по факту похищения и призываем, чтобы оно было полным, прозрачным и своевременным", — говорится в заявлении госдепартамента.

Генпрокуратура и Госпогранслужба Азербайджана заявили, что журналист Афган Мухтарлы, об исчезновении которого из Тбилиси ранее сообщили правозащитники и жена, был задержан 29 мая на грузино-азербайджанской границе, против него возбуждены два уголовных дела. Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняли в сокрытии доходов.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что Байрамлы была задержана на азербайджано-грузинской границе при попытке ввоза незадекларированных денежных средств в размере 12 тысяч долларов. Следственное управление погранслужбы возбудило уголовное дело по статье "контрабанда".