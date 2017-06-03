Путин не согласен с действиями Сноудена, но не считает его предателем

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что не считает экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена предателем, но полагает, что тому следовало уволиться, а не разглашать секретную информацию.

"Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично", — сказал Путин в интервью, отрывки из которого опубликованы на сайте телеканала Showtime.

В то же время Путин отрицательно ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что сделал Сноуден, и положительно на вопрос, не слишком ли далеко, по его мнению, зашли американские спецслужбы в вопросе слежки.

What does Putin think about Snowden? Get a sneak peek and don’t miss The Putin Interviews, premiering 6/12 on #Showtime. pic.twitter.com/UMafh1GsEF — Showtime Doc Films (@SHO_Docs) 2 июня 2017 г.

"Конечно, я так считаю. В этом смысле Сноуден прав. Но я считаю, что он, тем не менее, не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, то нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Это его право", — сказал президент.

При этом он согласился с параллелью, которую провел Стоун, напомнив главе государства, как тот уволился из КГБ в начале 1990-х годов.

Get unprecedented access to a series of conversations btw Vladimir Putin & @TheOliverStone in the The Putin Interviews, 6/12 on #Showtime. pic.twitter.com/7UTj5wTE6V — Showtime Doc Films (@SHO_Docs) 1 июня 2017 г.

​​"Я не думал об этом, но, пожалуй, да. Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство – попытка государственного переворота (в августе 1991 года), и не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время", — сказал Путин.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта.

Россия тогда предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года Сноудену был продлен вид на жительство до 2020 года.