Почти у 20 детей из приюта в Одесской области подозревают гепатит

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Гепатит А диагностирован у трех воспитанников Белгород-Днестровского детского приюта в Одесской области, еще 16 детей находятся под наблюдением, говорится в сообщении государственной администрации области.
При этом отмечается, что у трех детей лабораторно подтвержден диагноз гепатит А, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.
Для локализации и ликвидации вспышки заболевания специалисты проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий.