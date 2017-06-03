Почти у 20 детей из приюта в Одесской области подозревают гепатит

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Гепатит А диагностирован у трех воспитанников Белгород-Днестровского детского приюта в Одесской области, еще 16 детей находятся под наблюдением, говорится в сообщении государственной администрации области.

"В Белгород-Днестровском детском приюте "Центр психолого-социальной реабилитации для детей" зафиксировано инфекционное заболевание — гепатит А. По состоянию на 3 июня 2017 года, 19 детей госпитализированы в Белгород-Днестровской центральной районной больнице", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что у трех детей лабораторно подтвержден диагноз гепатит А, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

Для локализации и ликвидации вспышки заболевания специалисты проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий.