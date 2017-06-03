Британские консерваторы могут потерять 18 мест в парламенте, показал опрос

ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Консерваторы могут сократить присутствие в парламенте на 18 мест после внеочередных выборов, назначенных на 8 июня, свидетельствуют опубликованные в субботу данные очередного опроса компании YouGov.

"Премьер Тереза Мэй может выиграть 308 мест в парламенте, что на 18 меньше уровня большинства (326 мест из 650)", — сообщает YouGov.

Консерваторы контролировали парламент прошлого созыва, располагая 330 местами. В пятницу опрос YouGov показал, что консерваторы могут выиграть 313 мест в парламенте.

В то же время опросы показывают рост популярности лейбористов: YouGov сообщает, что они смогут получить на выборах 261 место, в то время как накануне настроения избирателей позволяли им завоевать 257 мест.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.