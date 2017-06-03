Джонсон останется главой МИД при победе консерваторов, считают в СМИ

ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Борис Джонсон сохранит пост главы МИД Великобритании в случае победы Консервативной партии на предстоящих 8 июня парламентских выборах, пишет в субботу газета Telegraph.

"Два близких к Джонсону источника сообщили, что ему были посланы сигналы о том, что он сохранит свой пост при переназначении членов кабинета министров после выборов. Эти заявления были сделаны в начале избирательной кампании", — отмечает издание.

В самом начале избирательной кампании руководство Консервативной партии приняло решение не вовлекать в нее на ведущих ролях Джонсона, что породило слухи о том, что тот может не быть переназначен главой МИД после выборов.

Ранее в пятницу издания Times и Telegraph сообщили со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии, что вместо главы минфина Филипа Хаммонда на пост министра после выборов может быть назначена глава МВД Великобритании Амбер Радд, а вместо Джонсона — министр по Brexit Дэвид Дэвис.

Позже в пятницу Хаммонд отказался комментировать СМИ слухи о возможной отставке, заявив, что хотел бы сохранить свой пост.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.