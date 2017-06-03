Советника премьера Турции задержали по подозрению в связях с Гюленом

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Турции задержали главного советника премьер-министра страны Бинали Йылдырыма по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает газета Hurriyet.

По информации издания, главный советник Йылдырыма Бирол Эрдем и его жена были задержаны в Анкаре в ходе расследования Генеральной прокуратуры Анкары.

Сообщается, что в прошлом году Эрдем уже давал свидетельские показания в ходе расследования причастности к организации FETO.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.