В ДНР не будут отключать оператора МТС-Украина

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинский сотовый оператор МТС-Украина не платит налоги в бюджет самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако отключать его пока не планируют, заявил журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.
"С нами компания МТС-Украина не контактирует, не общаются, игнорируют. Для нас является неким отягощением, когда их магистрали ломаются, мы понимаем, что люди банально останутся без связи, мы в полном объеме пока не можем компенсировать и мы вынуждены за собственный счёт чинить их магистрали, чтобы люди оставались на связи",- сказал журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.
Он отметил, что налоги в бюджет республики украинский сотовый оператор не платит. Однако отключать его на территории ДНР пока не будут.