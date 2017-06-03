В ДНР не будут отключать оператора МТС-Украина

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинский сотовый оператор МТС-Украина не платит налоги в бюджет самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако отключать его пока не планируют, заявил журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.

С 1 марта на украинских предприятиях на подконтрольной ДНР территории было введено внешнее управление. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что это вынужденная мера, вызванная транспортной блокадой со стороны Киева.

"С нами компания МТС-Украина не контактирует, не общаются, игнорируют. Для нас является неким отягощением, когда их магистрали ломаются, мы понимаем, что люди банально останутся без связи, мы в полном объеме пока не можем компенсировать и мы вынуждены за собственный счёт чинить их магистрали, чтобы люди оставались на связи",- сказал журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.

Он отметил, что налоги в бюджет республики украинский сотовый оператор не платит. Однако отключать его на территории ДНР пока не будут.