Москва надеется на более разумный подход администрации Трампа по ПРО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва будет приветствовать, если администрация Дональда Трампа сформирует более разумный подход по теме ПРО, чем он был при Бараке Обаме и до него, но пока признаков этого не наблюдается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если новая администрация сформирует более разумный подход, мы будем это только приветствовать, пока признаков этого мы не видим",- добавил замглавы МИД РФ.
Ранее специальный помощник американского президента Кристофер Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и России по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.