Москва надеется на более разумный подход администрации Трампа по ПРО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Москва будет приветствовать, если администрация Дональда Трампа сформирует более разумный подход по теме ПРО, чем он был при Бараке Обаме и до него, но пока признаков этого не наблюдается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У меня впечатление такое, что в США (ранее) был введен какой-то ограничитель на достижение договоренностей с Россией в этой сфере по политическим мотивам, не относящимся к задачам обеспечения глобальной и региональной безопасности. А после 2014 года, когда администрация Обамы сознательно пустила под откос все имевшиеся на тот момент наработки и разрушила механизмы, которые использовались для этого диалога, вообще речь об этом не пошла. Вообще речи о каком бы то ни было обсуждении этих тем не велось",- сказал Рябков.

"Если новая администрация сформирует более разумный подход, мы будем это только приветствовать, пока признаков этого мы не видим",- добавил замглавы МИД РФ.

Ранее специальный помощник американского президента Кристофер Форд заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и России по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.