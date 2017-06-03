Манчестерский террорист встречался с боевиками ИГ* в Ливии, узнала NYT

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди встречался в Ливии с членами ячейки террористической группировки "Исламское государство"*, пишет издание New York Times.

Ссылаясь на бывших и действующих сотрудников разведки, газета пишет, что Абеди в ходе своей поездки в Триполи и в прибрежный город Сабрата в Ливии встречался с боевиками бригады ИГ* "Ливийский кинжал", которая ранее действовала в Сирии, но несколько человек из ее состава переехали в Ливии. Издание указывает, что содержание их разговора остается неизвестно.

Вероятность того, что Абеди получал указания от боевиков ИГ из Ливии говорит о том, что несмотря на уменьшение численности группировки на Ближнем Востоке, по меньшей мере одна из отдаленных ячеек ИГ по-прежнему разрабатывает способы осуществления терактов на территории Европы, отмечает издание.

Бывший шеф европейской разведки, чье имя издание не называет, сообщил, что Абеди поддерживал контакт с группировкой после возвращения в Манчестер, где осуществил теракт. Данные о контактах также подтвердил высокопоставленный чиновник в разведке США.

Оба чиновника отметили, что деятельность Абеди в Ливии остается центром внимания проходящего в Великобритании расследования теракта, в рамках которого были задержаны 17 человек, из них шесть отпущены.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер Арене"

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России