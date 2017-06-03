Манчестерский террорист встречался с боевиками ИГ* в Ливии, узнала NYT

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди встречался в Ливии с членами ячейки террористической группировки "Исламское государство"*, пишет издание New York Times.
Вероятность того, что Абеди получал указания от боевиков ИГ из Ливии говорит о том, что несмотря на уменьшение численности группировки на Ближнем Востоке, по меньшей мере одна из отдаленных ячеек ИГ по-прежнему разрабатывает способы осуществления терактов на территории Европы, отмечает издание.
Оба чиновника отметили, что деятельность Абеди в Ливии остается центром внимания проходящего в Великобритании расследования теракта, в рамках которого были задержаны 17 человек, из них шесть отпущены.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России