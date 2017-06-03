В Виннице арестовали 45 участников вооруженного конфликта на зернохранилище

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Винницкий городской суд арестовал на два месяца 45 задержанных участников конфликта со стрельбой на территории зернового комплекса в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области, сообщила в субботу пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в области.

Украинские правоохранители 31 мая задержали более 40 вооруженных людей, которые ворвались на территорию зернового тока в Винницкой области и начали стрельбу, в результате чего пострадали шесть человек.

"Второго июня Винницкий городской суд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к 45 задержанным в совершении хулиганских действий в селе Метановка Теплицкого района. 45 задержанным по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, большинство задержанных – это молодые люди, которые трудоустроились охранять территорию и имущество зернохранилища.