Керри назвал "самоубийственным" решение Трампа выйти из сделки по климату

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри подверг критике решение президента Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

"Это один из самых циничных, откровенно безграмотных, опасных и самоубийственных шагов, которые я видел за всю свою публичную жизнь", — заявил экс-дипломат в интервью телеканалу CNN.

По словам Керри, администратор американского Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт — "экстремист, убежденный, что нет никакого изменения климата".

В четверг Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По словам американского президента, эта сделка "крайне нечестна" и могла бы нанести ущерб экономическим интересам страны, поскольку в ее результате обогащаются другие страны, например, Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, должно быть более справедливым по отношению к США.