Проблема разоружения КНДР не может быть предметом торга с РФ, заявили в ГД

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Решение проблемы по ядерному разоружению Северной Кореи и Ирана не может и не должно быть предметом торга с Россией; развертывая систему противоракетной обороны (ПРО) в Европе и Южной Корее, США нарушают все договоренности и своими действиями сами создают предпосылки для развития ядерных программ в этих странах, заявил РИА Новости в субботу зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Специальный помощник президента США Кристофер Форд ранее заявил, что устранение ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР может вывести дискуссию США и РФ по вопросу противоракетной обороны на качественно новый уровень.

"На мой взгляд, это неприемлемый вариант для нашей страны в части какого-либо торга. Ясно, что, развертывая систему ПРО, США нарушают все договоренности, нарушают резолюцию Совета безопасности ООН и размещают данную систему с целью эскалации напряженности. И самое главное — ведут подготовку в какой-то степени военной интервенции. Вплоть до этого", — сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что США должны ликвидировать, обуздать свою систему ПРО. Депутат отметил, что переговоры по ядерному разоружению Ирана и Северной Кореи неразделимы с резолюциями Совета безопасности ООН.

"Нужно понимать, насколько такие резолюции выполняет США. Хочу еще раз подчеркнуть, что нельзя требовать от одних стран их выполнения и применять в отношении этих стран санкции, при этом самим нарушать. Это недопустимо", — отметил Швыткин.

Он также добавил, что США сами создают предпосылки для того, чтобы ядерная программа у Северной Кореи и Ирана развивалась. "Создавая напряженность в отношении этих стран, они сами создают предпосылки для дальнейшего развития ядерных программ у них", — считает парламентарий.

США в настоящее время развертывают системы ПРО в Европе и в Южной Корее, мотивируя это ракетными угрозами со стороны Ирана и КНДР. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность России и Китая, которые видят в этом угрозу своим стратегическим силам и стратегической стабильности в мире.

В последние годы диалог РФ и США по проблеме ПРО, которая является одной из наиболее давних и острых проблем в двусторонних отношениях, заморожен.