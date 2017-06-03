ФБР не связывалось с Фараджем по вопросу связей кампании Трампа с Россией

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экс-глава британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж заявил, что ФБР не контактировало с ним по поводу расследования связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с РФ, передает агентство Рейтер.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в ФБР написала, что Фарадж является "предметом интереса" американских следователей. Сообщалось, что американцев заинтересовали отношения политика с персонами, связанными как с кампанией Дональда Трампа, так и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого Фарадж навещал в марте в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Нет, конечно, они не сделали этого", — сообщил Фарадж в эфире радио Би-би-си. Он также отверг сообщение о том, что является "предметом интереса" американских следователей, назвав это "сплошной ложью" и "истерической чепухой".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.